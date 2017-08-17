Маршрутка насмерть сбила пенсионерку - ДТП на Салтовке

Авария произошла накануне в 8-00 - на улице Героев Труда в районе пересечения с Академика Павлова маршрутный автобус Іvan сбил вышедшую на проезжую часть женщину.

Об аварии сообщается в оперативной сводке ХОГА, от полученных травм 95-летняя пострадавшая скончалась.

Как уточнили в УПД ГУНП Харьковской области, авария произошла по адресу улица Академика Павлова-323А. На терминале автостанции столкнулись два маршрутных автобуса, водитель одного из которых после смтолкновения допустил наезд на пешехода - пожилую женщину. Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи.