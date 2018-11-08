Маршрутка врезалась в легковое авто - есть пострадавшие

08 ноября 2018 г. 21:12
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Сегодня в 19-30 на улице Полтавский Шлях-161 столкнулись автомобиль ВАЗ 2101 и автобус "Харьков-Песочин-Коротич". 

Об аварии сообщают водители, наблюдавшие последствия ДТП. На месте работали медики и патрульные. 

 

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, с места аварии в больницу были доставлены 29-летний водитель ВАЗ и четырехлетний ребенок из авто.

Пассажиры автобуса не пострадали. В обстоятельствах столкновения разбиралась следственно-оперативная группа.

Информация внесена в ЕРДР. Состояние пострадавших уточняется. 

 

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