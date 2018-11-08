Маршрутка врезалась в легковое авто - есть пострадавшие

Сегодня в 19-30 на улице Полтавский Шлях-161 столкнулись автомобиль ВАЗ 2101 и автобус "Харьков-Песочин-Коротич".

Об аварии сообщают водители, наблюдавшие последствия ДТП. На месте работали медики и патрульные.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, с места аварии в больницу были доставлены 29-летний водитель ВАЗ и четырехлетний ребенок из авто.

Пассажиры автобуса не пострадали. В обстоятельствах столкновения разбиралась следственно-оперативная группа.

Информация внесена в ЕРДР. Состояние пострадавших уточняется.