Машина полиции охраны попала в ДТП на окружной дороге - есть пострадавшие

06 декабря 2018 г. 11:28
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Сегодня утром около 5-20 на участке окружной дороги между Салтовским Шоссе и улицей Леся Сердюка столкнулись служебный автомобиль полиции охраны Renault Duster и микроавтобус Renault Trafic. 

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работали медики и спасатели. По предварительной информации, медпомощь потребовалась двум сотрудникам полиции охраны. 

Как сообщили в Департаменте полиции охраны, в аварию на харьковской окружной дороге попал служебный автомобиль Мариупольского отдела Управления полиции охраны Донецкой области, который сопровождал машину с грузом.

По предварительной информации, перед грузовиком, который и сопровождала полиция, резко затормозил ВАЗ - водитель грузового авто также начал тормозить. Водитель полицейского автомобиля пытался избежать столкновения, но на скользкой дороге служебную машину вынесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с микроавтобусом Renault Trafic.

В результате двое сотрудников полиции охраны получили травмы и были доставлены в больницу. 

Информация по факту ДТП внесена в Журнал единого учета Московского ОП ГУНП в Харьковской области. 

 

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