Машина сбила двоих детей и скрылась - ДТП на проспекте Гагарина

Накануне около 17-30 на проспекте Гагарина-215 на пешеходном переходе под колеса автомобиля попали двое детей.

Об аварии сообщают водители, наблюдавшие уже последствия ДТП. Машина с места аварии скрылась, детей забирала "скорая".

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 7-летняя девочка и 9-летний мальчик сейчас в больнице, у пострадавших травмы головы и ушибы.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску автомобиля.

По словам местных жителей, на этом пешеходном переходе аварии происходят регулярно. В феврале 2016 года на этом месте Волга насмерть сбила 11-летнюю девочку.