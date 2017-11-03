Машина сбила двоих детей и скрылась - ДТП на проспекте Гагарина

03 ноября 2017 г. 14:44
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Накануне около 17-30 на проспекте Гагарина-215 на пешеходном переходе под колеса автомобиля попали двое детей. 

Об аварии сообщают водители, наблюдавшие уже последствия ДТП. Машина с места аварии скрылась, детей забирала "скорая".

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 7-летняя девочка и 9-летний мальчик сейчас в больнице, у пострадавших травмы головы и ушибы.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску автомобиля. 

 

По словам местных жителей, на этом пешеходном переходе аварии происходят регулярно. В феврале 2016 года на этом месте Волга насмерть сбила 11-летнюю девочку. 

 

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