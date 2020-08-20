Машина вылетела с трассы и несколько раз перевернулась: ДТП в Купянском районе

20 августа 2020 г. 12:29
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Сегодня в 04:20 в Купянском районе на 108-м километре автодороги Чугуев-Меловое вылетел с трассы и перевернулся ВАЗ 2109: пострадал водитель.

По информации пресс-службы ГСЧС в Харьковской области, в результате многократного опрокидывания крыша авто была повреждена и 39-летний водитель был заблокирован в салоне.

На месте работала 44-я спасательная часть ГСЧС. С помощь специального гидравлического инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали его медикам.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

 

 

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