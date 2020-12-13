Масштабное ДТП на Льва Ландау: подробности от патрульной полиции

Накануне вечером на Коммунальном мосту на проспекте Льва Ландау произошли несколько ДТП подряд: по словам очевидцев, были повреждены около 10 авто.

Прибывшие на место патрульные посчитали: три аварии, девять участников.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, около 17:00 произошло столкновение водитель Volkswagen, нарушив пункты 12.1 и 13.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Skoda и ЗАЗ. Пострадавших нет, водителю Volkswagen патрульные выписали протокол по ст.124 КУоАП.

Во втором случае водитель Mercedes-Benz GLS 350 не учел дорожные условия, не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Passat, который врезался в Toyota Avensis. Пострадавших нет, водитель Mercedes получил протокол по ст.124 КУоАП.

Участники третьего ДТП – Toyota, ВАЗ 2104 и Mazda. Протоколы по ст.124 КУоАП в этом случае получили двое: водитель ВАЗ и водитель Mazda (нарушение пунктов 12.1 и 13.1 ПДД Украины).