Масштабное ДТП в Днепре: фура снесла 12 авто. Есть погибший и пострадавшие (видео)

04 мая 2018 г. 11:53
Источник: Наше Місто
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В Днепре на Космической случилась серьезная авария.

У фуры отказали тормоза, водитель протаранил много легковых автомобилей и влетел в АТБ.

По предварительным данным, один человек погиб, шестеро получили серьезные ранения, водитель фуры в тяжелом состоянии.

Об этом журналисту "НМ" сообщили в патрульной полиции города.

На месте происшествия работают спасатели, полицейские и медики. Людей вырезают из разбитых автомобилей.

«Масштабное ДТП возле магазина АТБ на спуске с улицы Космической. Нагруженный трубами грузовой автомобиль «ДАФ» не справился с управлением и повредил 12 легковых автомобилей. В результате происшествия 1 человек погиб и еще 6 травмированы. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы»,  — сообщил начальник ГУ ГСЧС Днепропетровской области Андрей Кульбач.

По словам пресс-офицера ГУ Патрульной полиции Днепра Людмилы Копыленко, водитель фуры не справился с управлением на улице Космической, снес автомобили и билборд возле супермаркета АТБ.

Пользователи соцсетей публикуют видео с места ДТП.

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