На Луганщине бушуют масштабные лесные и степные пожары: в штабе ООС подозревают поджоги (видео)

Уже вторые сутки на Луганщине продолжаются масштабные степные и лесные пожары.

Как сообщили в пресс-штабе Операции Объединенных сил, первые очаги возгорания были зафиксированы на рубеже Счастье-Лобачево-Лопаскино-Трехизбенка.

Указывается, что только на Луганщине пламенем охвачено более тысячи гектаров территорий.

«Характер возникновения эпицентров горения и их распространения свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился сразу в нескольких местах одновременно», - отметили в штабе ООС и добавили, что задача Объединенных сил - минимизировать потери от огня и не допустить уничтожения имущества местного населения.

Сейчас в районе пожаров объявлен высший уровень пожарной опасности и привлечено необходимое количество личного состава и техники.

Вооруженные Силы Украины вместе с ГСЧС и другими подразделениями Объединенных сил отрезают пути распространения огня на населенные пункты.

По данным штаба ООС, в районе между станицей Луганской и Болотенным пожар на почти 10 гектарах локализован.

Как отмечается, угрозы распространения в направлении Станицы Луганской нет.

Продолжается локализация пожара в районе населенных пунктов Лобачево и Лопаскино. Там площадь возгорания составляет 950 гектаров.

В пресс-штабе ООС также сообщили, что в тушении и локализации масштабных лесных и степных пожаров на Донбассе задействованы почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники.