Масштабные пожары на Харьковщине: в Двуречанском районе огонь уничтожил 22 дома, более трех десятков человек отселили

Спасатели ликвидировали масштабный пожар, который произошел 2 сентября в 12:54 вблизи села Горобовка Двуречанского района в лесном массиве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины.

Напомним, накануне около 15:00 из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений в лесном массиве района произошел пожар, который распространился в направлении населенных пунктов Горобовка и Гряниковка.

В результате пожара огнем уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.

Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара.

По состоянию на 7 часов утра 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобовка и Гряниковка ликвидированы, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.

Также 2 сентября в 12:13 в ГСЧС поступила информация, что возле с. Клугино-Башкировка Чугуевского горсовета на территории лесничества возник пожар в лесном массиве. В 20: 06 пожар был локализован на площади около 30 га.

Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 7 часов 3 сентября открытого огня не наблюдается, проводится догашивание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

К тушению привлечены 211 человек и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 24 человек личного состава и 5 единиц техники.