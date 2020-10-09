Масштабные пожары на Луганщине, которые тушили более недели, ликвидированы - ГСЧС

Пожары в природных экосистемах, которые начались 30 сентября и 1 октября на территории Луганской области, ликвидированы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как указывается в оперативной информации ГСЧС, по состоянию на 9:00 8 октября все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы. При этом подразделения спасателей, включая задействованные подразделения из других областей, в течение 9 октября остаются для дежурства на территории Луганской области.

Отметим, пожары на территории Луганской области тушили в течение недели.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Основные усилия спасателей были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи села Боровеньки и газораспределительной станции на окраине села Александровка.

Распространения огня к населенным пунктам пожарные не допустили, потребности в эвакуации людей не было.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составила более 20 тысяч гектаров.

Во время тушения пожаров были эвакуированы 150 человек.

Напомним, во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, причины гибели еще 4 человек устанавливаются. Во время пожаров пострадали 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).