Масштабный лесной пожар на Луганщине: жителей двух поселков эвакуируют

В Новоайдарском районе Луганской области спасатели ликвидируют лесной пожар на площади около 85 га, жителей двух поселков эвакуируют. Об этом сообщается со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно 1 человек погиб и 4 госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 14 жилых домов в с. Смоляниново", - сказано в сообщении.

С огнем борются более 360 спасателей и 85 единиц техники. На место происшествия едут еще 220 человек и 37 автоцистерн из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.