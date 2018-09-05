Масштабный лесной пожар под Харьковом: как идет его ликвидация

С 4 сентября на территории Староверовского лесничества Красноградского лесхоза возле села Охотное Нововодолажского района Харьковской области спасатели тушат масштабный низовой пожар хвойной подстилки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, из-за сильной засухи и порывов ветра огонь быстро распространился, увеличив площади пожара до 35 га.

Вчера к моменту прибытия спасателей ориентировочная площадь низового пожара составляла около 3 га при общей площади лесного массива около 47 га.

К ликвидации пожара привлечены 20 единиц специальной техники и 91 человек личного состава спасателей Харьковской области, 10 автоцистерн, 2 трактора и 50 сотрудников лесхоза, а также 4 единицы тяжелой техники и 25 спасателей Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины.

4 сентября пожарный вертолет Ми-8 совершил 12 сбросов воды в очаг пожара.

В 19:10 4 сентября огонь был локализован, распространения пламени на верхние ярусы хвойных деревьев спасатели не допустили.

Сегодня с утра пожарный вертолет выполнил 13 сбросов воды.

На месте работает оперативная группа спасателей, ликвидация пожара продолжается.