Масштабный пожар мусора под Харьковом. В поселке Рогань горела свалка

Пожар на мусорном полигоне на кольцевой возле поселка Рогань произошел около двух часов ночи. По прибытии спасателей огонь успел распространиться на площадь 600 кв.м. и местами достигал глубины 3 м.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Туда были направлены наши подразделения в количестве семи отделений. На месте уже работала добровольно-пожарная дружина данного предприятия на автоцистерне, которая есть у них на вооружении.

Локализовать пожар удалось только лишь около семи утра. Днем, говорит Игорь Лупандин, ситуация уже контролировалась спасателями, проводилась ликвидация отдельных очагов тления мусора. Но полностью свою работу свалка пока не возобновила. Из-за пожара было отказано в приеме любого мусора, кроме грузовиков с землей.

Владимир, местный работник

Да ничего, принимать землю, машины не пускать, не выгружать. Землю принимаем. Что мне сказали?

Водители мусоровозов, которых заворачивают, несколько озадачены, говорят, что ничего не остается, как ехать на полигон в Дергачи.

Александр, водитель

Нет приёма. - Нет приёма. Вы приехали выбросить мусор, правильно? И что вы будете дальше делать? - В Дергачи поеду.

Харьковские спасатели говорят, что такие ограничения связаны с тем, чтобы не повторилась трагедия на Грибовицкой свалке вблизи Львова, где во время пожара два года назад погибли люди.

Ведь горение мусора почти всегда превращается в ловушку.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Когда идет горение, горение идёт на определенных глубинах, выгорает мусор и идёт, естественно, передвижение этих слоёв. Но есть там и безопасные места - эти места определены, и как техника, так и личный состав и люди, которые там задействованы, они находятся в безопасности.

Сейчас правоохранительными органами выясняется возможная причина возгорания, по предварительным данным, это либо неосторожное обращение с огнем или вспышка метана образовавшегося в процессе гниения мусора.