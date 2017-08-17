Масштабный пожар на Балаклейщине: к ликвидации привлекли самолеты

17 августа 2017 г. 17:43
1005 просмотров

К месту происшествия прибыло 2 самолета АН-32 П, которые приступили к тушению пожара с воздуха,  сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Кроме того, к ликвидации данного пожара также задействованы 8 автоцистерн, 2 трактора и 20 работников лесхоза.

В 16:58 лесной пожар локализован, сейчас продолжаются работы по полной ликвидации.

Как сообщалось ранее, 17 августа в 11:00 вблизи с. Морозовка Балаклейского района в результате пожара семи скирд соломы на поле фермерского хозяйства произошло возгорание лесной подстилки и молодого леса на площади около 5 га рядом расположенного лесного массива Савинского лесничества, из них на 1 га верхового пожара. Также горела сухая трава на площади 10 га и солома в скирдах на площади 0,9 га.

Видео: 

Захист виробничого цеху від пожежі

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.