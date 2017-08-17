Масштабный пожар на Балаклейщине: к ликвидации привлекли самолеты

К месту происшествия прибыло 2 самолета АН-32 П, которые приступили к тушению пожара с воздуха, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Кроме того, к ликвидации данного пожара также задействованы 8 автоцистерн, 2 трактора и 20 работников лесхоза.

В 16:58 лесной пожар локализован, сейчас продолжаются работы по полной ликвидации.

Как сообщалось ранее, 17 августа в 11:00 вблизи с. Морозовка Балаклейского района в результате пожара семи скирд соломы на поле фермерского хозяйства произошло возгорание лесной подстилки и молодого леса на площади около 5 га рядом расположенного лесного массива Савинского лесничества, из них на 1 га верхового пожара. Также горела сухая трава на площади 10 га и солома в скирдах на площади 0,9 га.