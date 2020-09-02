Масштабный пожар на Чугуевщине: полиция открыла уголовное производство

Сегодня на территории Чугуевского лесничества ГП «Новомосковский лесхоз» спасатели тушат пожар на площади около 10 гектаров.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, полиция выставила на месте происшествия мобильные посты, личный состав осуществляет патрулирование для обеспечения общественного порядка и регулирования дорожного движения для беспрепятственного проезда спецтранспорта ГСЧС и ограничения движения транспортных средств граждан.

По факту пожара в Чугуевском районе следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, сегодня произошел еще один пожар, но уже на территории леса вблизи села Воробьевка Двуречанского района. Установлено, что пожар перекинулся на 3 жилых дома. По адресу выехал личный состав Двуречанского и Купянского отделов полиции, а также работники ГСЧС. Полицией проводится эвакуация граждан.

Сейчас принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации пожаров.