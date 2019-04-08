Масштабный пожар на Немышле: во дворе частного дома пылали все деревянные постройки

08 апреля 2019 г. 14:11
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8 апреля в 3:46 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения, расположенного на ул. Багратиона, 37 в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент, когда чрезвычайникам поступил звонок о пожаре, уже пылал весь комплекс сооружений во дворе, преимущественно деревянных: навес, гараж, летняя кухня и забор.

Общая площадь пожара составляла 120 кв.м.

Огонь угрожал перекинуться на жилой дом, который стоял рядом.

В 4:22 спасатели локализовали пожар, и окончательно ликвидировать его им удалось только в 7:21.

Жилой дом и соседское имущество были спасены.

По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

 

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