Масштабный пожар на предприятии под Харьковом тушили 12 часов

20 августа 2020 г. 9:05
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Пожар на предприятии по производству резиновых изделий в Дергачевском районе, который произошел вчера вечером, потушили.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как сообщалось, 19 августа в 18:28 спасателям поступил вызов на пожар в производственно-складском здании предприятия по производству резиновых изделий в село Безруки, на ул. Шевченко, 20а.

Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючей загрузке.

На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 1000 кв.м. Горело складское помещение с готовой продукцией с резины, крыша цеха литья и часть швейного цеха.

В 19:56 пожарные локализовали его. Однако лишь сегодня утром, в 06:55, пожарным удалось окончательно ликвидировать этот пожар.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причину возникновения возгорания выясняют.

 

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