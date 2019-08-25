 

Масштабный пожар на Сортировке: сгорели 4 автомобиля, 5 - повреждены

25 августа 2019 г. 14:26
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Крупный пожар старых автомобильных покрышек на Сортировке локализован, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, 25 августа в 10:37 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на ул. Беркоса, 7 в Холодногорском районе Харькова.

На момент прибытия спасателей на открытой территории горели старые автомобильные шины и несколько автомобилей. Общая площадь пожара составляла около 300 кв.м.

К тушению огня были привлечены 5 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах, а также пожарный поезд.

Усилия спасателей были направлены в первую очередь на прекращение распространения огня и защиту соседних зданий.

Пожар спасателям удалось локализовать уже в 11:30, помещения, расположенные рядом, от огня были спасены.

В результате действия огня и высокой температуры уничтожено 4 и повреждены 5 автомобилей.

Сейчас принимаются меры по окончательной ликвидации пожара.

На месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, а также сотрудники полиции и прокуратуры.

 

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