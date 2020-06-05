Масштабный пожар на ТЦ "Барабашово": предприниматели подозревают поджог

На ТЦ "Барабашово" сегодня ночью сгорело два двухэтажных торговых павильона по продаже тканей. Сообщение о пожаре в одном из магазинов поступило в половине третьего ночи. Огонь охватил 100 квадратных метров.

Ниддал Фаллаха владелец теперь уже згарища. Сейчас подсчитывает убытки. Это не менее - 40 000 долларов. Говорит, мог сгореть весь ряд.

Ниддал Фаллаха, владелец магазина:

Причина ясна - умышленно это кто-то сделал. Сделал поджог. Я надеюсь, что есть камеры вокруг, у нас есть жесткий диск. Тоже здесь полиция забрала, я надеюсь они что-то найдут. Может лица тех людей.

Предприниматели говорят - этот пожар - месть городских властей. Ведь Ниддал Фаллаха, вопреки предложения городских чиновников не платить аренду, восстановил арендные отношения с ТЦ "Барабашово".

Попытки запугать предпринимателей пожарами повторяются в последнее время постоянно. Весной рядом с местом, где торгует Дмитрий Ищук, сгорел целый модуль. Подожгли его также ночью. Виноватых до сих пор ищут.

Дмитрий Ищук, предприниматель ТЦ "Барабашово":

Происходит это уже не первый раз при полном попустительстве и бездействии Нацполиции. Мы требуем как предприниматели обратить пристальное внимание Нацполиции нашего города на продолжающийся рейдерский захват ТЦ “Барабашово”.

Прокомментировал ночной пожар на рынке и Народный депутат Украины Александр Фельдман.

Александр Фельдман, народный депутат Украины:

Сгорело имущество людей, для которых торговля здесь - единственный источник для того, чтобы накормить свои семьи. Цель этой провокации - посеять страх, натравить людей. Хорошо видны уши того, кто за этим стоит. Обращаюсь к правоохранительным органам - решайте вопрос, находите виновных, выезжает на вызовы воворемя и не делайте вид, что вам по "барабану". Еще немного, и может начаться такое, как в США. Терпение предпринимателей ТЦ “Барабашово” не безгранично.

С сегодняшнего дня предприниматели будут усиленно дежурить на рынке и устанавливать камеры видеонаблюдения.