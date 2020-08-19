Масштабный пожар под Харьковом: в селе Безруки горит территория предприятия

19 августа 2020 г. 19:59
Автор: Лариса Говина
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Пожар произошел на территории предприятия в селе Безруки, где раньше производили галоши. Об этом сообщил помощник начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Сообщение о возгорании пожарные получили в 18:26. На место направили 6 отделений на автоцистернах, работают несколько десятков спасателей, отметил Лупандин.

По состоянию на 19.30 ликвидация пожара продолжалась. Информация о масштабах уточняется. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Кадры сильного пожара в Дергачевском районе появились в соцсетях около 7 часов вечера.

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