Масштабный пожар в Двуречанском районе: энергетики восстанавливают сети после огненной стихии

АО "Харьковоблэнерго" проводит восстановительные работы электрических сетей, поврежденных во время пожара в Двуречанском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе харьковских энергетиков.

По оперативной информации, огнем уничтожен участок воздушной линии длиной 1 км и 20 опор. Вследствие чрезвычайного происшествия обесточены более 70 бытовых потребителей села Горобьевка.

Как только спасатели ликвидировали пламя, энергетики присоединились к ремонтным работам. Прежде всего, была выполнена расчистка трассы воздушной линии от обгоревших деревьев и насаждений. Для ускорения восстановления энергоснабжения местные бригады усилили коллегами из других районных отделений.

Кроме того, безотлагательно в Двуречье были доставлены все необходимые материалы - провод и железобетонные опоры.

Следует отметить, что трансформаторные подстанции, которые оказались в зоне стихийного бедствия, остались целыми.

Пламени не досталось дорогостоящего оборудования благодаря своевременно выполненным противопожарным мероприятиям вокруг энергетических объектов.

По словам специалистов предприятия, восстановление электрической сети будет выполнено до конца суток, но потребители получат электричество только после того, как это позволит текущая ситуация в пострадавших от пожара местах.