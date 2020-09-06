Масштабный пожар в Двуречанском районе Харьковской области ликвидирован - ГСЧС

Пожарные ликвидировали масштабный пожар в Двуречанском районе Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины.

Напомним, пожар в лесном массиве вблизи села Горобьевка возник 2 сентября, в результате чего в селе сгорело не менее 22 домов местных жителей, а 33 человека были отселены.

4 сентября в 13:17 данный пожар был локализован. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара).

«По состоянию на 15:00 6 сентября пожар ликвидирован», - говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте от ГСЧС остается 46 человек личного состава и 13 единиц техники.

Напомним, второй масштабный пожар, который произошел в тот же день, 2 сентября, в лесном массиве вблизи с. Клугино-Башкировка, ликвидировали 4 сентября в 14:45.

К тушению были привлечены 7 человек и 2 единицы техники лесхоза, 15 человек личного состава и 1 единица техники ВСУ.