Массовое ДТП на Коммунальном мосту на проспекте Ландау – столкнулись более 10 авто

Сегодня около 17:00 на Коммунальном мосту произошло несколько аварий на одном участке дороги: по предварительной информации, повреждены более 10 автомобилей.

На фото, опубликованных в соцсетях, видны повреждения на Daewoo Lanos, Volkswagen Passat, Toyota Avensis, Mercedes-Benz GLS 400, Mazda Premacy и ВАЗ 2104. Еще одно авто – Mercedes-Benz E220 – врезалось в дорожное ограждение.

По словам очевидцев, все ДТП произошли на обледеневшем участке моста. На месте работают патрульные.

Пострадавших, по предварительной информации, нет.