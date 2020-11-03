Массовое ДТП на проспекте Гагарина: один человек получил травмы

Сегодня около 09:30 на проспекте Гагарина, 137 столкнулись автомобили Ford Focus, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Tucson и Honda CR-V.

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работают патрульные и медики.

Как сообщили участники аварии корреспонденту АТН, водитель Ford, допустивший столкновение с двигавшимися впереди автомобилями, скрылся с места ДТП.

Сотрудники полиции оформляют ДТП с участием четырех авто: Ford Focus, Toyota, Hyundai, Honda. Еще три авто (Daewoo Lanos, Geely CK и грузовик ТАТА), о которых изначально сообщали водители, наблюдавшие последствия столкновения, повреждений не получили.

В результате столкновения пострадала женщина-пассажир автомобиля Honda.

Обстоятельства уточняются.