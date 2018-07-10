В аварии на ХТЗ погибли два мотоциклиста, в больнице один пострадавший

Сегодня около 19-50 на улице Мира-80 не разминулись Nissan Qashqai и два мотоцикла Suzukі, участников ДТП отбросило на паркованный ВАЗ 2106.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, два участника столкновения погибли. На месте работают медики и полиция. Улица Мира перекрыта, патрульные отводят транспорт.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, оба водителя мотоциклов (33 и 35 лет) от полученных травм скончались.

Доставлен в больницу 38-летний водитель Nissan - у мужчины травма глаза. В салоне авто были его супруга и двое детей - пассажиры не пострадали.

ВАЗ, припаркованный у обочины, получил механические повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа.

Факт происшествия внесен в ЕРДР по ч.3 ст.286 УК Украины. Водитель Nissan задержан в порядке ст.208 УПК Украины, ему оглашено подозрение в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Видео опубликовано на канале YouTube пользователем Valeria Golovina