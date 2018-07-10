В аварии на ХТЗ погибли два мотоциклиста, в больнице один пострадавший

10 июля 2018 г. 21:46
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Сегодня около 19-50 на улице Мира-80 не разминулись Nissan Qashqai и два мотоцикла Suzukі, участников ДТП отбросило на паркованный ВАЗ 2106. 

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, два участника столкновения погибли. На месте работают медики и полиция. Улица Мира перекрыта, патрульные отводят транспорт. 

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, оба водителя мотоциклов (33 и 35 лет) от полученных травм скончались. 

Доставлен в больницу 38-летний водитель Nissan - у мужчины травма глаза. В салоне авто были его супруга и двое детей - пассажиры не пострадали. 

ВАЗ, припаркованный у обочины, получил механические повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа.

Факт происшествия внесен в ЕРДР по ч.3 ст.286 УК Украины. Водитель Nissan задержан в порядке ст.208 УПК Украины, ему оглашено подозрение в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

 

 

Видео опубликовано на канале YouTube пользователем Valeria Golovina 

 

Видео: 

ДТП ХАРЬКОВ УЛИЦА МИРА 10.07.2018

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