Массовое ДТП на в районе ХАТОБа. Видео столкновения

Авария произошла накануне около 16-15 - на пересечении улиц Сумской и Жен Мироносиц столкнулись автомобили Volkswagen Polo, Mercedes Benz S-class, Toyota Camry и еще один Mercedes.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, травмы в результате ДТП получили водители автомобилей Mercedes и Volkswagen.

На месте работала следственно-оперативная группа.