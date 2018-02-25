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Я-репортер
Массовое ДТП на в районе ХАТОБа. Видео столкновения
25 февраля 2018 г. 20:20
832 просмотра
Авария произошла накануне около 16-15 - на пересечении улиц Сумской и Жен Мироносиц столкнулись автомобили Volkswagen Polo, Mercedes Benz S-class, Toyota Camry и еще один Mercedes.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, травмы в результате ДТП получили водители автомобилей Mercedes и Volkswagen.
На месте работала следственно-оперативная группа.
Видео:
ДТП Оперный Театр г.Харьков 24.02.2018
Video of ДТП Оперный Театр г.Харьков 24.02.2018
Раздел:
Происшествия
Теги:
дтп
Сумская
Фольксваген. Мерседес
Тойота
пострадавшие
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