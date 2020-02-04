Массовое ДТП в районе Южного Вокзала. Патрульные нашли виновного

Куча обломков на дороге, люди, которые собрались вокруг и автомобили, которые медленно проезжают мимо. Это последствия аварии, которая произошла накануне, неподалеку от Южного Вокзала. Люди рассказывают: в общем, здесь побились около десятка автомобилей.

Валерия, бариста

Около пяти часов вечера, была на работе, все нормально, все хорошо. Потом слышу какой-то звук очень жесткий такой, звук столкновения машин. Вышла посмотреть. Смотрю – авария. Столкнулись «Ниссан» и еще машины врезались.

Александр, консультант

Вышел покурить. Вижу: там уже полиция, скорые, несколько, на перекрестке стояли, напротив Фокстрота. Около восьми машин. Ну, не посчитал, как бы не особо видно было.

Уже через несколько минут на место прибыли патрульные. Они сразу выяснили, что в проишествии никто не пострадал, а водители всех транспортных средств трезвые. Из-за проишествия только остановилось движение трамваев, и образовалась тянучка. Сама же авария случилась из-за того, что один из водителей совершил опасный маневр, рассказывает начальник отдела розыска и обработки материалов ДТП, управления патрульной полиции Харьковской области Роман Скицкий.

Роман Скицкий, нач. ОРОМ ДТП УПП в Хар. обл.

Автомобіль БМВ третьої серії рухався по вулиці Полтавський шлях, в бік вулиці Конєва та допустив зіткнення з автомобілем Фольксваген, який завчасно, при розвороті, завчасно не зайняв відповідне крайнє положення, та допустив зіткнення з автомобілем БМВ третьої серії.

А далее БМВ столкнулась с другими машинами. После такой цепной реакции, среди поврежденных, было насчитано 8 авто. Сейчас на водителя Фольксвагена полицейские составили протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортных средств) Кодекса Украины об Административных Правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере 340 гривен или лишение водительского удостоверения, сроком от 6 месяцев до 1 года.