Массовые лжеминирования: суд оставил меры пресечения подозреваемым без изменения

Суд оставил без изменений меры двум киевлянам, подозреваемым в ложных сообщениях с угрозами совершить взрывы в местах массового скопления харьковчан.

Как сообщили в пресс-службе суда, коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционных жалоб прокурора и защитников на постановления следственного судьи Киевского райсуда об избрании меры пресечения подозреваемым.

В апелляционных жалобах прокурор выражал несогласие в части определения залога судом первой инстанции, а защитники не соглашались с избранием меры пресечения по ходатайству органа предварительного расследования, считая подозрения необоснованными.

Отметим, постановлениями следственного судьи от 30 июня подозреваемые были взяты под стражу на период досудебного расследования - до 26 августа, но с возможностью внесения залога миллион 440 тысяч 750 гривен, каждому.

Напомним, подозрения органом досудебного расследования предъявлены по статье "террористический акт, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц". Санкция статьи от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Двое парней, согласно данным следствия, в мае через Интернет присылали письма на электронные адреса полиции Харьковщины с угрозами совершения взрывов в местах общественного посещения.