Массовые пожары в экосистемах: за сутки сгорело 13 га территорий

В течение суток подразделения cпасателей осуществили 50 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья и тростника. Площадь горения составила около 13 га.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Так, например, в Купянском районе горела городская свалка, которую спасатели и коммунальщики тушили почти пять часов на площади 150 кв.метров.

В поселке Березовка горела сухая трава и камыш на площади 3 га. Только благодаря усилиям спасателей огонь не перекинулся на два жилых дома.

В селе Верхний Бишкин Первомайского района горела хвойная подстилка в лесном массиве Змиевского лесхоза. Огонь распространился на территорию около 5 га. Спасатели приняли все необходимые меры, чтобы огонь не попал на верхушки хвойных деревьев. Они боролись с пожаром больше 6 часов, а уже вечером в 21:35 спасатели из с. Коломак тушили пожар травы и камыша в селе Гуртововка. Его площадь также составила около 3 га. Возгорание ликвидировано лишь в 00:35 сегодня

Спасатели отмечают, подавляющее большинство пожаров в экосистемах случается из-за легкомысленности людей, которые продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

Учитывая прогнозы Укргидрометцентра, по установке на Харьковщине чрезвычайной пожарной опасности, спасатели призывают не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.