Массовые пожары в экосистеме: причины

Накануне подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям более 50 раз привлекались к тушению огня на открытых территориях. Горели гектары сухостоя, стерни, тростника и даже свалки. При высокой температуре воздуха пожары происходят чаще, говорит помощник начальника главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Еще продолжаются сбор урожая, я имею в виду выжигания и стерни, выжигание сухой травы, сухостоя, уже на настоящее время мы видим, какая температура, как в городе Харьков, так и в Харьковской области.

В большинстве случаев причина пожаров одна - человеческий фактор. Даже небольшое разжигание костра на соседском дворе может перекинуться на траву, а оттуда - на лесополосы и свалки, которые сами люди и создают. Последствия могут быть катастрофическими не только для окружающей среды, но и для жизни самих "поджигателей". Ведь в земле до сих пор находятся опасные остатки 2-й мировой.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Вы посмотрите, сколько проводят наши саперы, пиротехники, сколько проводят работы по взрывоопасным предметам Второй мировой войны. Практически за неделю у нас около четырехсот взрывоопасных предметов.

Артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, минометные мины и другие боеприпасы могут детонировать из-за повышенной температуры при горении. А это - дополнительная угроза как для пожарных, так и для местных жителей. Поэтому, если костер вышел из-под контроля, то необходимо немедленно сообщить спасательную службу.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области:

В первую очередь, вам необходимо позвонить по телефону 101 или 112 для того, чтобы сообщить. Это очень важно - своевременный приезд к месту происшествия, и это будут все принятые меры для того, чтобы локализовать, затем ликвидировать этот пожар.

В апреле Верховная Рада увеличила штрафы за поджог сухой травы и выжигания растительности почти в 18 раз. Сейчас его максимум - больше 15 000 гривен.