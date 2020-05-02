Массовый побег из тюрьмы в Венесуэлле - погибло 46 человек

В венесуэльском городе Гуанаре заключенные при попытке побега напали на сотрудников тюрьмы, в результате столкновений погибли 46 человек, многие другие получили повреждения. Об этом сообщает

"46 человек погибли и неопределенное количество людей получили повреждения в эту пятницу при попытке побега в пенитенциарном центре Лос-Лланос, расположенном в городе Гуанаре, штат Португеса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заключенные были застрелены служащими тюрьмы при попытке прорваться за пределы пенитенциарного заведения. В результате инцидента пострадали сотрудники тюрьмы, в частности, директор исправительного учреждения Карлос Торо получил несколько ножевых ранений.

Журналист Карлос Иван Суарес сообщает, что в местной больнице из-за большого количества раненых врачам не хватает оборудования и донорской крови.