Материалы о переговорах спецслужб Беларуси приняты еще в декабре, сделан ряд поручений - Аваков о деле Шеремета

Следствие в деле Шеремета разделено на две части: относительно исполнителей и относительно заказчиков. Изучается вся информация, которая имеется в деле об убийстве Павла Шеремета.

Об этом во время брифинга в Харькове сообщил министр внутренних дел Украины Арсена Аваков.

"Что касается исполнителей этого убийства, то дело передано Национальной полицией в суд, дело слушается. Что касается заказчиков, то дело еще расследуется. Оно расследуется Главным следственным управлением Национальной полиции. В декабре месяце мы получили несколько больше материалов, которые были опубликованы в прессе. Которые нам показывают то, что в белорусских кругах белорусских спецслужб до 2012 года обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. Этит материалы были приняты, у нас сделан ряд поручений с тех пор. Будет договорено о следственных действиях на территории Европы. Мы получили в руки достаточно много документов." - сообщил Аваков.

Напомним, ранее на сайте "Украинской правды" появилась информация о том, что спецслужбы Беларуси готовили убийство журналиста Павла Шеремета. Записи разговоров главы КГБ Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, отметили в издании, были переданы "Украинской правде" белорусской оппозицией, также об этом писало бельгийское издание EUobserver. На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного подразделения КГБ "Альфа" в офисе в Минске.

В том числе на записи обсуждается способ убийства Павла Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство это стало публичным сигналом.

Журналист "Украинской правды" и "Радио Вести" Павел Шеремет погиб от взрыва 20 июля 2016-го года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

В декабре 2019-го правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемы в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко и военную медсестру Яну Дугарь.