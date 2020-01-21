В центре Харькова иностранный студент разбил машину активиста Антикоррупционного центра

Накануне около 22:00 в районе пересечения проспекта Науки с улицей Минской в припаркованный Hyundai ix35 врезалась Mazda 626.

По информации пресс-службы патрульной полиции, медпомощь участникам ДТП не требовалась.

На водителя Mazda патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.

Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Харьковского горсовета, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк, поврежденный в результате ДТП Hyundai принадлежит ему: изначально машина была припаркована вдоль проезжей части согласно ПДД, а после столкновения с Mazda его автомобиль развернуло на 180°.

За рулем Mazda на еврономерах находился иностранец, студент ХНУРЭ. Соучредитель ХАЦ отметил, что иностранец находится на предпоследнем курсе вуза, с учебой у него проблем нет. Ответственность за случившееся египтянин принимать на месте происшествия отказался.

"Её - снесло и развернуло. Полторы тонны массы - снесло. И развернуло - от силы удара. Въехала евробляха. За рулём - студент из Египта. Страховки - нет. Ничего - нет. Въехал в машину - повезло! В машине - никого не было. Тоже - повезло! И рядом - снова никого не было. Повезло, что никого не было вокруг! Кроме - самой машины", - говорится в сообщении Черняка.

Согласно предварительной информации, восстановить машину будет невозможно.