В центре Харькова иностранный студент разбил машину активиста Антикоррупционного центра

21 января 2020 г. 9:42
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Накануне около 22:00 в районе пересечения проспекта Науки с улицей Минской в припаркованный Hyundai ix35 врезалась Mazda 626. 

По информации пресс-службы патрульной полиции, медпомощь участникам  ДТП не требовалась. 

На водителя Mazda патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП. 

Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Харьковского горсовета, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк, поврежденный в результате ДТП Hyundai принадлежит ему: изначально машина была припаркована вдоль проезжей части согласно ПДД, а после столкновения с Mazda его автомобиль развернуло на 180°. 

За рулем Mazda на еврономерах находился иностранец, студент ХНУРЭ. Соучредитель ХАЦ отметил, что иностранец находится на предпоследнем курсе вуза, с учебой у него проблем нет. Ответственность за случившееся египтянин принимать на месте происшествия отказался. 

"Её - снесло и развернуло. Полторы тонны массы - снесло. И развернуло - от силы удара. Въехала евробляха. За рулём - студент из Египта. Страховки - нет. Ничего - нет. Въехал в машину - повезло! В машине - никого не было. Тоже - повезло! И рядом - снова никого не было. Повезло, что никого не было вокруг! Кроме - самой машины", - говорится в сообщении Черняка. 

Согласно предварительной информации, восстановить машину будет невозможно. 

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