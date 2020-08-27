Медики рассказали о состоянии раненых при обстреле автобуса на трассе возле Люботина

Как ранее сообщалось, на трассе вблизи Люботина неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители ОО «За жизнь», и обстреляли его. В результате конфликта два человека получили ранения и были доставлены в больницу.

В пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на информацию от медиков, рассказали о состоянии раненых, которые находятся сейчас в харьковской больнице скорой и неотложной помощи..

Как сообщил Новостям АТН руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта, всех пострадавших после нападения на микроавтобус доставили в больницу с ушибами, ссадинами и ранениями.

По словам заместителя главврача Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи Андрея Соцкого, трое пострадавших (мужчины), все в операционных

Время окончания операций врачи не прогнозируют.