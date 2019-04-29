Медики спасли мужчину, у которого на улице остановилось сердце

29 апреля 2019 г. 10:10
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В Харькове  спасли мужчину, который был в состоянии клинической смерти.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 27 апреля в 12:17 медикам скорой помощи поступил вызов на пр. Александровский, где, по информации звонившего, на улице лежал мужчина без сознания.

Прибывшие на место происшествия через 5 минут медики «скорой» обнаружили 61-летнего мужчину, который находился в состоянии клинической смерти.

Медики сразу начали реанимационные мероприятия. Сердечную деятельность мужчины им удалось восстановить.

Больного в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение 25 ГКБ.

 

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