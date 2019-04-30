Mercedes, попавший в тройное ДТП на Полтавском Шляхе, был угнан – подробности от полиции

30 апреля 2019 г. 19:32
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Столкновение Mercedes, Daewoo Gentra и Renault Master на Полтавском Шляхе-88 произошло сегодня около 13-30. Травмы в результате аварии получила 14-летняя девочка – пассажир Daewoo.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 23-летний мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, не справился с управлением, врезался в Daewoo, а затем в Renault.

Пассажир Daewoo – 14-летняя девочка – была госпитализирована с травмой ноги.

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Внаслідок аварії постраждала неповнолітня пасажирка транспортного засобу «Daewoo». Во время оформления ДТП выяснилось, что водитель Mercedes не является владельцем авто и угнал его сегодня утром.  

Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского ОП. Обстоятельства устанавливаются.

 

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