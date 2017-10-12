Мерседес-перевертыш и пьяный водитель - патрульные составили очередной протокол за вождение в нетрезвом виде

12 октября 2017 г. 10:34
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Накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что на улице Леся Сердюка был замечен Мерседес с повреждениями, характерными для ДТП. 

Автомобиль патрульные обнаружили в районе улицы Метростроителей - на колесах отсутствовали шины, кузов был поцарапан - повреждения были даже на крыше. Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения и предложили мужчине пройти тест на драгере. Тот отказался и патрульные составили протокол по ст. 130 КУоАП. 

В процессе оформления документов выяснилось также, что днем ранее этот Мерседес попал в аварию под Харьковом - машина перевернулась, но водитель с пассажирами смогли поставить авто на колеса и продолжили движение. 

Всего за сутки патрульные зафиксировали 6 случаев вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

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