Местные выборы в Украине: в Херсонской области сейф с бюллетенями пришлось разрезать "болгаркой" сотрудникам ГСЧС

25 октября 2020 г. 10:48
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В Верхнерогачикском районе Херсонской области на одном из избирательных участков члены избирательной комиссии не смогли открыть сейф с бюллетенями.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

Как указывается, комиссия не смогла открыть замок сейфа, где хранились бюллетени, в связи с чем по состоянию на 8:40 указанный участок не мог начать работу. На место прибыла следственно-оперативная группа для осмотра места происшествия.

"Работники службы по чрезвычайным ситуациям разрезали сейф и достали бюллетени. Комиссия осмотрела документацию, бюллетени не повреждены. Сейчас участок начал работать в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Также в полиции отметили, что по состоянию на 9:50 все избирательные участки в Херсонской области открылись и работают в штатном режиме.

 

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