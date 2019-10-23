 

Металлическая ловушка: водителя Chery после аварии в Высоком вызволяли из машины

23 октября 2019 г. 17:57
Автор: Алина Тюхай
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Именно из этой кучи металлолома, оставшейся от Chery, утром чрезвычайники вызволяли водителя. В результате столкновения, произошедшего в поселке Высокий между Chery, грузовиком и ВАЗом - 23-летнего мужчину зажало между сиденьем и кузовом китайского авто.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Водій легкового автомобіля був заблокований, його неможливо було так дістати для того щоби передати лікарям. По приїзду наші фахівці спрацювали спеціальним обладнанням - це гідравлічне обладнання.

Алексей самого момента аварии говорит не видел, потому как заезжал на заправку. Впрочем, наблюдал как водителя Chery без сознания доставали из машины и забирали в больницу на скорой.

Алексей Козлов, оператор газовой службы

Только выхожу с машины слышу удар, и слышу только осколки сыпятся и залетает на бордюр вот эта машина, которая стоит, десятка, да. Ну ребята побежали, когда с ломом уже, дверь открывать к водителю.

По словам владельца грузового автомобиля Сергея, он приехал на место как только узнал о ДТП.

Сергей, владелец грузового автомобиля "МАN"

Вискочила машина, он зрізала і вдарилася.

То, что Chery выехала на встречную полосу чем, собственно, и спровоцировала аварию предполагает и Николай.

Николай Кошель, водитель бензовоза

Короче маршрутка поворачивала направо, на Chery на этом, пошел он на обгон, спешил видать сильно и выскочил на встречную, ударился с фурой. Фура там его протянула я не знаю сколько метров. Ви видели. 

Информация об аварии зарегистрирована в Харьковском отделе полиции все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

 

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