Микроавтобус с детьми попал в ДТП под Чугуевом - девять пострадаваших

Авария произошла накануне около 16-00 на трассе Чугуев-Меловое в районе Чугуева столкнулись микроавтобус Mercedes и ВАЗ.

На сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, предвариельно установлено,ю что 49-летний водитель микроавтобуса, двигавшегося в направлении пгт Шевченково, не заметил, что двигавшийся впереди ВАЗ поворачивает налево. На момент столкновения в салене микроавтобуса находились 15 школьников и пятеро учителей возвращались с экскурсии по Харькову в Купянский район.

В результате ДТП незначительные травмы поулучили семеро детей (возраст от 9 до 11 лет), а также 29-летняя и 31-летняя женщины. Пострадавших доставили в Чцгуевскую ЦРБи после осмотра отпустили домой. Состояние их здоровья удовлетворительное. Водитель микроавтоуса и 37-летний водитель ВАЗа от госпитализации отказались.

Информация внесена в ЕРДР по ст. 286. Обстоятельства устанавливаются.