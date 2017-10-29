Микроавтобус с детьми попал в ДТП под Чугуевом - девять пострадаваших

29 октября 2017 г. 12:05
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Авария произошла накануне около 16-00  на трассе Чугуев-Меловое в районе Чугуева столкнулись микроавтобус Mercedes и ВАЗ. 

На сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, предвариельно установлено,ю что 49-летний водитель микроавтобуса, двигавшегося в направлении пгт Шевченково, не заметил, что двигавшийся впереди ВАЗ поворачивает налево. На момент столкновения в салене микроавтобуса находились 15 школьников и пятеро учителей возвращались с экскурсии по Харькову в Купянский район. 

В результате ДТП незначительные травмы поулучили семеро детей (возраст от 9 до 11 лет), а также 29-летняя и 31-летняя женщины. Пострадавших доставили в Чцгуевскую ЦРБи после осмотра отпустили домой. Состояние их здоровья удовлетворительное.  Водитель микроавтоуса и 37-летний водитель ВАЗа от госпитализации отказались. 

Информация внесена в ЕРДР по ст. 286. Обстоятельства устанавливаются. 

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