Миллион долларов за должность губернатора. Подробности спецоперации силовиков в центре Харькова

Спецоперацию силовики проводили прямо в центре города, в одном из ресторанов на проспекте Науки. Там, по данным следствия, двое мужчин должны были получить задаток от клиентов. За вознаграждение должны были содействовать назначению на должности главы Харьковской областной администрации и начальника налоговой. Должность губернатора "торговцы" оценили в миллион долларов.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

Затримані ці дві особи під час передачі їм коштів, а саме 150 тисяч доларів. Із них - 100 тисяч - частина сплати мільйона, який передбачався за сплату посади губернатора Харківської області. 50 тисяч - половина від 100 тисяч доларів, які зловмисники планували отримати начебто за те, що вони вирішать питання про обрання потрібної людини на посаду начальника Державної податкової служби.

В региональном пресс-центре Службы безопасности Украины сообщили - организовал нелегальный бизнес одессит вместе с киевлянином. Обещали клиентам лоббировать назначение на руководящие должности в органах государственной власти и в правоохранительных органах. Представлялись должностными лицами действующей власти и ссылались на близкие связи с руководителями Верховной Рады Украины, парламентских фракций и министров. Ранее продали харьковчанке мандат народного депутата на довыборах в парламент. Еще в начале октября прошлого года потерпевшей предложили попробовать себя в политике. Она в столице передала "торговцам" в качестве задатка 60 тысяч долларов. Однако кандидатом в народные депутаты Украины так и не стала. И не участвовала в избирательной гонке.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

Відомості внесені в ЕРДР за частиною 4 статті 190 – це шахрайство. На разі реальна причетність цих осіб до можливого призначення на певні посади встановлюється досудовим розслідуванням. Але, на перший погляд, що відомо правоохоронцям, це звичайні шахраї.

Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.