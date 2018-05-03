Миллионы в порогах авто. Харьковские пограничники обнаружили крупную сумму во время осмотра машина на "Гоптовке"

03 мая 2018 г. 20:33
Автор: Лариса Говина

15 с половиной миллионов российских рублей в автомобиле "Хюндай". Такую находку харьковские пограничники обнаружили накануне. Огромную сумму денег в своем автомобиле пытался перевезти 46-летний житель Харькова. Он направлялся из Украины в Россию. Во вреям прохождения контролья в пункте пропуска "Гоптовка" он заметно нервничал подчеркивают сами пограничники, поэтому решили провести тщательный осмотр машины и личных вещей водителя. Пять полэтиленовых пакетов с деньгами мужчина спрятал в порогах авто.

Дмитрий Кальницкий, пресс-секретарь Харьковского погранотряда:

В конструктивних особливостях була виготовлена спеціальна схованка в порозі, вона була прикрита, була як звичайна автівка, але були внесені зміни.

 

На гражданина, рассказывают в харкьовском погранотряде, составлен административный протокол о нарушении таможенных правил.

Дмитрий Кальницкий, пресс-секретарь Харьковского погранотряда:

 
На запитання звідкіля в нього така сума коштів і чому він намагався їх приховати від прикордонно-митного оформлення він не відповів нічого. Валюта разом з автівкою вилучено встановленим порядком.
 

По предварительной оценке, общая сумма изьятой валюты по курсу НБУ и транспортного средства составляет свыше 6 с половиной миллионов гривен.

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