Миллионы в порогах авто. Харьковские пограничники обнаружили крупную сумму во время осмотра машина на "Гоптовке"

15 с половиной миллионов российских рублей в автомобиле "Хюндай". Такую находку харьковские пограничники обнаружили накануне. Огромную сумму денег в своем автомобиле пытался перевезти 46-летний житель Харькова. Он направлялся из Украины в Россию. Во вреям прохождения контролья в пункте пропуска "Гоптовка" он заметно нервничал подчеркивают сами пограничники, поэтому решили провести тщательный осмотр машины и личных вещей водителя. Пять полэтиленовых пакетов с деньгами мужчина спрятал в порогах авто.

Дмитрий Кальницкий, пресс-секретарь Харьковского погранотряда:

В конструктивних особливостях була виготовлена спеціальна схованка в порозі, вона була прикрита, була як звичайна автівка, але були внесені зміни.

На гражданина, рассказывают в харкьовском погранотряде, составлен административный протокол о нарушении таможенных правил.

Дмитрий Кальницкий, пресс-секретарь Харьковского погранотряда:



На запитання звідкіля в нього така сума коштів і чому він намагався їх приховати від прикордонно-митного оформлення він не відповів нічого. Валюта разом з автівкою вилучено встановленим порядком.



По предварительной оценке, общая сумма изьятой валюты по курсу НБУ и транспортного средства составляет свыше 6 с половиной миллионов гривен.