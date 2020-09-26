Министр обороны назвал предварительную причину авиакатастрофы на Харьковщине

По предварительной информации, которую озвучил Андрей Таран, причиной трагедии могло стать то, что самолет при выполнении планового тренировочного полета зацепился крылом за землю.

«За штурвалом постоянно находился летчик-инструктор, курсанты садились в правое кресло для получения информации об управлении самолетом. Предварительный анализ свидетельствует о том, что самолет зацепился крылом за землю, - рассказал министр обороны. - По той информации, что у нас есть, двигатель не отказал, он еще имел более 5 тыс. хода до очередного ремонта. Самолет - 77-го года и еще должен был летать без обновления ресурса примерно 3 года. То есть, ресурса у него хватало. В течение вчерашнего дня самолет совершил 6 успешных взлетов и 5 успешных посадок. Он должен был еще работать до 23х часов. То есть, все шло по плану. Что именно случилось? Какая-то техническая неисправность... Подробная информация будет после расшифровки черного ящика. Сейчас он еще находится в самолете».