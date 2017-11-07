Министр правительства Уэльса покончил с собой после обвинений в домогательствах

Бывший министр правительства Уэльса Карл Сарджент сегодня был найден мертвым у себя дома в городе Коннас-Куэй.

Об этом сообщает BBC News.

По информации СМИ, он совершил самоубийство. Правоохранители эту версию пока не комментировали.

В полиции Северного Уэльса рассказали, что сообщение поступило в 11:30 по местному времени во вторник. Прибыв на место, они обнаружили тело.

"Этот человек официально идентифицирован как Карл Сарджент. Его ближайших родственников проинформировали, и полиция поддерживает семью", - сообщил офицер.

Он также отметил, что полиция не рассматривает его смерть как подозрительную и дело было передано в HM Coroner.

3 ноября Сарджент был уволен из правительства после того, как несколько женщин выступили с обвинениями в домогательствах в его адрес. В чем именно они заключаются, неизвестно. Сарджент говорил, что ему самому не раскрыли никаких подробностей.

Сарджент был членом Лейбористской партии. Лидер партии Джереми Корбин сказал, что эта новость его "глубоко шокировала".

Сарджент был женат, у него остались двое детей.

Напомним, ранее Европарламент анонсировал дебаты по вопросу сексуальных домогательств. На фоне расследования в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого подозревают в домогательствах и изнасилованиях, все больше женщин стали рассказывать о подобных случаях, в том числе и сотрудницы Европарламента.