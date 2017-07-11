Минобразования просит киберполицию разобраться с эротическими фото на сайте

Министерство образования и науки просит департамент киберполиции Национальной полиции расследовать несанкционированное вмешательство в работу своего сайта.

"МОН написало заявление в киберполицию относительно несанкционированного вмешательства в работу сайта", - говорится в нем.

Согласно сообщению, утром во вторник было осуществлено несанкционированное вмешательство в работу сайта министерства.

В связи с этим на ресурсе была изменена информация и ресурс временно не работал.

Ранее неизвестные разместили эротические фото на главной странице сайта Минобразования. В частности, при переходе из поисковых систем на сайт министерства сначала появлялись фото обнаженной девушки.