Минометная мина в саду Шевченко. Снаряд пролежал в центре города более 70 лет

16 июня 2017 г. 20:10
Автор: Вилен Мода
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Необычную находку - минометную мину обнаружили сегодня утром неподалеку от памятника архангелу Михаилу, во время плановых работ по реконструкции Сада Шевченко. Раскопки тут же пришлось приостановить, а технику и людей отвести подальше во избежание риска детонации. На место вызвали спасателей и правоохранителей.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Туда приехал наш представитель, который осмотрел этот предмет и он дал подтверждение, что это минометная мина 82 миллиметра времен второй мировой войны. Также это место было огорожденно. Были установлен пост патрульной полиции. И уже в 12 часов на специальной площадке этот снаряд был вывезен и подобрван.

В таком "дремялящем состоянии", находясь под землей, снаряд был не опасен для окружащих. Но после того как его потревожили, мог взорваться.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Здесь он осмотрел, и сразу было передано, что визуально, по внешним признакам находясь в этом состоянии, он не опасен. Если какие-то проводить вне работы, имею ввиду там разбивать, бить, в огонь бросать, да, действительно, через определенное время может произойти взрыв.

В летнее время пиротехники выезжают на ликвидацию взрывоопасных предметов до десяти раз за сутки - рассказывает Игорь Лупадин. Чаще всего залежавшиеся снаряды, не только второй, но и первой мировой войны, люди находят на огородах и дачах во время земельных работ, на территории своих домов в частном секторе, рабочие - на стройках или при прокладывании водопровода. В случае, если вы нашли боеприпас или его составные части необходимо тут же сообщить по короткому номеру 101 и 102. Во избежание трагических последствий ни в коем случае не пытаться самостоятельно его перемещать, вскрывать или ликвидировать.

 

Видео: 

Минометная мина в центре города - 16.06.2017

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