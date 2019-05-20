Минус Toyota Prius: в центре Харькова автомобиль патрульных попал в тройное ДТП

20 мая на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Молочной произошло тройное ДТП с участием автомобиля патрульной полиции.

Об этом сообщает организация "Police Control Ukraine" на своей странице в Фейсбук.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, автомобиль патрульных Toyota Prius ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В 15:05 произошло столкновение авто полицейских с Audi, которая, в свою очередь, врезалась в автомобиль Toyota Corolla.

В результате ДТП никто не пострадал, только получили механические повреждения автомобили. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают патрульные.