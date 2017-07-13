Митинг под Радой: между митингующими и полицейскими произошла стычка

На данный момент митингующие отошли от кордона правоохранителей. Ситуацию пытается урегулировать нардеп Олег Петренко. Внимание! Ненормативная лексика!

В ходе митинга под зданием Верховной Рады в Киеве произошли столкновения протестующих и правоохранителей. Ситуация обострилась во время того, как правоохранители попытались выяснить как оказались под Верховной Радой, а также на территории Верховной Рады, автомобили Автомайдана, которые по словам активистов "поламались", а также припаркованный под Радой мусоровоз.

В результате произошла потасовка активистов и правоохранителей. Правоохранители и митингующие применили против друг друга слезоточивый газ. Митингующие жгли дымовые шашки и бросали их в правоохранителей, те забрасывали их назад в толпу протестующих.

В итоге ситуацию удалось утихомирить, активисты отошли от кордона правоохранителей. Для урегулирования ситуации на место инцидента прибыл нардеп Олег Петренко, который пытается успокоить все стороны, принимавшие участие в потасовке.

Тем временем, под Раду прибыли эвакуаторы для эвакуации "поломавшихся" автомобилей, которые заблокировали въезд на парковку ВР.