Митинг под Радой: полицейские распылили газовый баллончик

13 июля 2017 г. 12:36
Источник: УНИАН
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Сообщается, что активисты препятствуют эвакуаторам забрать автомобили, которые блокируют вход в Верховную Раду.

В Киеве под стенами Верховной Рады произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

«Между активистами Национального Корпуса и полицейскими началась толкотня, полицейские применили газовые баллончики. Стычка началась после того, как полиция без объяснения причины вытолкнула из машины одного из водителей, который находился под Радой», - говорится Нацкорпус.

Также отмечается, что сейчас активисты Нацкорпуса и Национальных Дружын препятствуют эвакуаторам забрать автомобили, которые блокируют вход в Верховную Раду.
 

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