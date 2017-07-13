Митинг под Радой: полицейские распылили газовый баллончик

Сообщается, что активисты препятствуют эвакуаторам забрать автомобили, которые блокируют вход в Верховную Раду.

В Киеве под стенами Верховной Рады произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

«Между активистами Национального Корпуса и полицейскими началась толкотня, полицейские применили газовые баллончики. Стычка началась после того, как полиция без объяснения причины вытолкнула из машины одного из водителей, который находился под Радой», - говорится Нацкорпус.

Также отмечается, что сейчас активисты Нацкорпуса и Национальных Дружын препятствуют эвакуаторам забрать автомобили, которые блокируют вход в Верховную Раду.

