Митинг предпринимателей в Киеве: протестующие перекрыли движение, произошла стычка с полицией

04 декабря 2020 г. 10:45
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В центре Киева перекрыто дорожное движение в связи с проведением митинга.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

В Национальной полиции заявили, что взяли под усиленную охрану центральную часть столицы.

"Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и правопорядок во время проведения мероприятий с массового участия граждан в центре Киева. К охране правопорядка привлечены работники структурных подразделений полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически разъяснительную работу ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, некоторые митингующие препятствовали попаданию народных депутатов в Раду. 

"Во время проведения превентивной работы с участниками мероприятий, некоторые из них агрессивно себя ведут и не реагируют на законные требования правоохранителей. Для восстановления правопорядка правоохранители вынуждены создавать живые коридоры и оттеснять граждан для беспрепятственного прохода и проезда автотранспорта. Поэтому, периодически между протестующими и правоохранителями возникают словесные перепалки и краткосрочные толкотни", - говорится в сообщении полиции на странице в Фейсбук. 

Также возможно ограничение дорожного движения на отдельных центральных улицах столицы. Патрульные призвали водителей заранее планировать свои маршруты с учетом этой информации. 

Напомним, президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, который предлагает отложить применение кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп, доход которых не превышает определенную сумму. Протестующие же требуют отложить РРО для всех групп ФЛП и из рисковых -  также.

4 ноября в Раде не хватило голосов для принятия законопроекту №4313, который переносит на  год применение кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп.

 

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