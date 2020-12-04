Митинг предпринимателей в Киеве: протестующие перекрыли движение, произошла стычка с полицией

В центре Киева перекрыто дорожное движение в связи с проведением митинга.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

В Национальной полиции заявили, что взяли под усиленную охрану центральную часть столицы.

"Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и правопорядок во время проведения мероприятий с массового участия граждан в центре Киева. К охране правопорядка привлечены работники структурных подразделений полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически разъяснительную работу ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, некоторые митингующие препятствовали попаданию народных депутатов в Раду.

"Во время проведения превентивной работы с участниками мероприятий, некоторые из них агрессивно себя ведут и не реагируют на законные требования правоохранителей. Для восстановления правопорядка правоохранители вынуждены создавать живые коридоры и оттеснять граждан для беспрепятственного прохода и проезда автотранспорта. Поэтому, периодически между протестующими и правоохранителями возникают словесные перепалки и краткосрочные толкотни", - говорится в сообщении полиции на странице в Фейсбук.

Также возможно ограничение дорожного движения на отдельных центральных улицах столицы. Патрульные призвали водителей заранее планировать свои маршруты с учетом этой информации.

Напомним, президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, который предлагает отложить применение кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп, доход которых не превышает определенную сумму. Протестующие же требуют отложить РРО для всех групп ФЛП и из рисковых - также.

4 ноября в Раде не хватило голосов для принятия законопроекту №4313, который переносит на год применение кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп.